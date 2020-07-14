أمين سر التطبيعية يطالب الهيأة العامة لاتحاد الكرة بالاطلاع على النظام الاساسي واعادته خلال 5 أيام

2020/07/14 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد امين سر الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان، الثلاثاء، (14 تموز 2020)، أن الترجمة القانونية لمسودة النظام الاساسي من اللغة الانكليزية الى اللغة العربية ستكتمل خلال الايام القليلة المقبل.

وأضاف فرحان في بيان تلقته (بغداد اليوم): انه "سيتم إرسال النسخة العربية بشكل رسمي الى الهيأة العامة مطلع الاسبوع المقبل لغرض الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة، وتسليمها إلينا ،ليتم إرسالها مع مسودة النظام الاساسي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبين: انه "بإمكان الهيأة العامة الاطلاع والرد على كل الملاحظات والمقترحات خلال مدة (5) أيام من تاريخ تسلم النسخة العربية".

وكانت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة قد ارسلت المسودة الى الهيأة العامة باللغة الانكليزية وشهدت إعتراضات كثيرة لعدم فهم بعض الفقرات بس الاختلاف في الترجمة.

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