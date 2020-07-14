تعليق مثير من كلوب على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية:

2020/07/14 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي قبول استئناف مانشستر سيتي بخصوص إلغاء عقوبة منعه من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وواجه القرار العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأندية، ومسؤولين بمناصب مهمة في كرة القدم.

ويتم النظر حاليا لقانون اللعب المالي النظيف أنه بدون قيمة حقيقية، بعد قيام المحكمة الرياضية بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وأعلن "يويفا" بعدها في بيان رسمي أنه سيستمر في حماية الأندية، من خلال استمرار تطيبق مبادئه.

وعلق مدرب ليفربول يورجن كلوب على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي الأوروبية، قائلا: "لا أظن أن الأمس كان يوما جيدا لكرة القدم، أعتقد أن قانون اللعب المالي النظيف كان فكرة جيدة لحماية المنافسة".

وبات السيتي غريما لليفربول في الموسمين الأخيرين، بفضل المنافسة الكبيرة بينهما على لقب الدوري الإنجليزي.

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و

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