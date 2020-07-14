بلجيكا بلا وفيات بسبب كورونا لأول مرة منذ شهور

2020/07/14 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لأول مرة منذ شهر اذار الماضي، لم تسجل بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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