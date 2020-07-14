2020/07/14 | 16:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أعلنت شركة كوديلكو التشيلية المملوكة للدولة، أكبر منتج للنحاس في العالم، أنها سجلت 3215 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 وتسع وفيات بسبب الجائحة.
وقال خوان بنافيدس رئيس مجلس إدارة الشركة الاثنين إن 2473 عاملا تعافوا بالفعل بينما لا يزال 37 في المستشفى.
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وقال خوان بنافيدس رئيس مجلس إدارة الشركة الاثنين إن 2473 عاملا تعافوا بالفعل بينما لا يزال 37 في المستشفى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب أكبر منتج للنحاس في العالم: 3215 إصابة بين العمال
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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