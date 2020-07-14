نائب مخاطبا الكاظمي: كيف تعتدي على أهالي كربلاء وأنت في ضيافتهم؟

2020/07/14 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الثلاثاء، بفتح تحقيق بشأن اعتداء حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صحفيين واعلاميين ونساء خلال زيارته إلى محافظة كربلاء.وقال الشعلان لـ /المعلومة/ ، إن “الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا ونرفض رفضا قاطعا اي تعامل يسيء اليهم ولعملهم”، معتبرا أن “منع الإعلاميين والإساءة لهم مخالفة […]

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