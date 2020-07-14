البخاتي: غياب الحوكمة الالكترونية سبباً في السرقات والفساد بمطار بغداد

2020/07/14 | 17:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] عد عضو لجنة الخدمات النيابية عن كتلة الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الثلاثاء، أن غياب الحوكمة الالكترونية سبباً في السرقات والفساد بمطار بغداد.

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