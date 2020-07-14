صور أقمار صناعية جديدة تظهر بدء ملء خزان “سد النهضة”

2020/07/14 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..التقطت الأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة لخزان سد النهضة الإثيوبي، الذي تختلف مصر وإثيوبيا حتى الآن حول طريقه ملئه وتشغيله.وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن “صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء”، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين […]

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