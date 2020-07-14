العراق يسجل أعلى معدل شفاء من كورونا منذ انتشاره

2020/07/14 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، عن تسجيل 3784 حالة شفاء من فيروس كورونا، و2022 اصابة بالفيروس....

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