2020/07/14 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها كميَّاتٍ كبيرةً من الأدوية المُتنوِّعة، منها علاجات للأمراض السرطانيَّة منتهية الصلاحية في أحد مخازن الأدوية بالمحافظة.وقالت المديريَّة في بيان تلقت “تقدم” نخة منه، ان “عمليَّة الضبط تم تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكُّنت ملاكاتها من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من الأدوية والعلاجات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمليار و500 مليون دينار..



ضبط أدوية وعلاجات منتهية الصلاحية في مخازن صحة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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