٥ وظائف يقوم بها الدماغ أثناء النوم

2020/07/14 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يصل معدل النوم لدى الإنسان إلى حوالي ثلث اليوم، وبالتالي هناك أمور كثيرة تحدث أثناء النوم وخاصة في الدماغ.وتوصل العلماء إلى بعض الوظائف التي يقوم بها دماغ الإنسان أثناء النوم، وذلك خلال دراسات امتدت لعقود.اتخاذ القرارت تشير دراسة نشرت في مجلة ” Current Biology” إلى أن الدماغ قادر على اتخاذ القرارات […]

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