العملة الإيرانية تسجل انهياراً غير مسبوق

2020/07/14 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل الريال‭‭ ‬‬الإيراني هبوطاً إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية.

وبحسب موقع بونباست دوت كوم، الذي يرصد السوق غير الرسمية للعملات، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال، بعدما كان منذ أسبوع واحد فقط بـ215 ألف و500 ريال.

والسعر الرسمي على الموقع الالكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال.

وتواجه طهران انخفاضًا في احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى 85 مليار دولار هذا العام مع انخفاض قدره 19.4 مليار دولار، كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الرقم إلى 69 مليار دولار العام المقبل مع انخفاض إضافي بنسبة 16 في المئة.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها على مدى عدة أشهر، وسط طلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية وأن يتأثر اقتصادها بشدة بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران ضربت الاقتصاد بشدة.

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

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