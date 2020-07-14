النزاهة تضبط أدوية وعلاجات سرطانية منتهية الصلاحية في مخازن صحة البصرة

2020/07/14 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة الاتِّحاديَّة في البصرة، اليوم الثلاثاء، ضبط كميَّاتٍ كبيرةً من الأدوية المُتنوِّعة، بينها علاجات للأمراض السرطانيَّة منتهية الصلاحية في أحد مخازن الأدوية بالمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان بمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "ملاكاتها تمكنت من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من الأدوية والعلاجات السرطانيَّة منتهية الصلاحية منذ عام 2017وما دون، في مخزن رقم (8) التابع للشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة - مخزن تسويق البصرة".

وأوضحت، أنَّ "قيمة الأدوية المضبوطة قاربت مليار دينارٍ ونصف المليار، وهي عبارةٌ عن أنبولاتٍ ومضادَّاتٍ حيويَّةٍ وأقراصٍ وشرابٍ"، مُنوِّهةً بـ"تنظيمها محضر ضبطٍ أصولياً بالموادِّ المضبوطة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن ضبط أدويةً مُختلفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الشمالي.

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