2020/07/14 | 17:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعمار: نستعد لتسليم مشروع أبنية مستشفى الجهاز الهضمي والكبد في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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