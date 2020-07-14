ما هي مقترحات معهد واشنطن الى المخابرات الامريكية لحماية حكومة الكاظمي

2020/07/14 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط مقالا يظهر انه من عدة حلقات كتبها زميل المعهد المخضرم ما يكل نايتس بشان الاجراءات التي يجب على الحكومة والاستخبارات الامريكية القيام بها لحماية حكومة الكاظمي المدعوم امريكيا .وذكر المقال الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” هذا الجزء يتعلق بالحماية وتوفير الامن اما الجزء الاخر […]

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