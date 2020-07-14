حكومة كوردستان توجه بوصلتها نحو الإعلام لاحتواء كورونا

2020/07/14 | 17:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والشباب ودائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق من أجل إيلاء وسائل الإعلام الاهتمام بحملة مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الثقافة والشباب ودائرة الاعلام والمعلومات عقدتا اليوم الثلاثاء اجتماعا على ضوء آخر اجتماع للجنة العليا لمواجهة كورونا وبناء على توصيات رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ومن اجل تطوير حملة توعية المواطنين للالتزام بالتعليمات الصحية بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية في اقليم كوردستان".

وبشأن كيفية توعية المواطنين والالتزام بالتعليمات الصحية، جرى خلال الاجتماع التباحث حول سياسة حكومة الاقليم لمواجهة فيروس كورونا والزام المؤسسات الاعلامية بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، وفق البيان.

واشار البيان الى ان وزارة الثقافة والشباب ودائرة الاعلام والمعلومات شكلا لجنة مشتركة لتعمل مع مؤسسات الاعلام في الاقليم لبلورة سياسة حكومة الاقليم الصحية لمواجهة وباء كورونا.

ونوه البيان الى ان الاجتماع جرى مع مسؤولي مؤسسات الاعلام عن طريق الفيديوكونفرانس، لافتا الى ان اول اعمال اللجنة المشتركة هو كيفية توعية المواطنين تجاه فيروس كورونا عن طريق الاعلام.

ووفق أرقام وزارة صحة الإقليم، فإنها سجلت 9695 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ولغاية يوم أمس الاثنين، بينها 340 وفاة و5324 حالة شفاء من المرض.

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