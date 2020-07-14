2020/07/14 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('أوبك' تتوقع زيادة قياسية في الطلب العالمي على النفط في 2021) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('أوبك' تتوقع زيادة قياسية في الطلب العالمي على النفط في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).