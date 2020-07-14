عدّاد الوباء الفتاك يكسر حاجز 80 ألف إصابة في العراق

سجل العراق 2022 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 14 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 15 ألف و540 نموذجًا جديدًا وسجلت 2022 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 204
بغداد/ الكرخ: 292
مدينة الطب: 27
النجف: 134
السليمانية: 167
أربيل: 70
دهوك: 3
كربلاء: 129
كركوك: 115
ديالى: 42
واسط: 206
البصرة: 153
ميسان: 123
بابل: 107
الديوانية: 85
ذي قار: 82
الأنبار: 16
صلاح الدين: 33
المثنى: 14
الشفاء: 3784 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 211
بغداد الكرخ: 190
مدينة الطب: 19
النجف: 117
السليمانية: 1871
أربيل: 75
كربلاء: 108
كركوك: 93
ديالى: 101
واسط: 104
البصرة: 341
ميسان: 91
بابل: 184
الديوانية: 82
ذي قار: 131
الأنبار: 17
نينوى: 11
صلاح الدين: 38
الوفيات: 95 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 14
بغداد الكرخ: 8
مدينة الطب: 4
النجف: 4
السليمانية: 14
كربلاء: 7
كركوك: 4
ديالى: 3
واسط: 1
البصرة: 6
ميسان: 3
بابل: 5
الديوانية: 8
ذي قار: 9
الأنبار: 2
المثنى: 1
صلاح الدين: 2
مجموع الإصابات: 81757
مجموع حالات الشفاء: 50782
الراقدين الكلي: 27630
الراقدين في العناية المركزة: 396
مجموع الوفيات: 3345
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