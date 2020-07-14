عدّاد الوباء الفتاك يكسر حاجز 80 ألف إصابة في العراق

2020/07/14 | 18:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، لتكسر حاجز 80 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 2022 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 14 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 15 ألف و540 نموذجًا جديدًا وسجلت 2022 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 204

بغداد/ الكرخ: 292

مدينة الطب: 27

النجف: 134

السليمانية: 167

أربيل: 70

دهوك: 3

كربلاء: 129

كركوك: 115

ديالى: 42

واسط: 206

البصرة: 153

ميسان: 123

بابل: 107

الديوانية: 85

ذي قار: 82

الأنبار: 16

صلاح الدين: 33

المثنى: 14

الشفاء: 3784 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 211

بغداد الكرخ: 190

مدينة الطب: 19

النجف: 117

السليمانية: 1871

أربيل: 75

كربلاء: 108

كركوك: 93

ديالى: 101

واسط: 104

البصرة: 341

ميسان: 91

بابل: 184

الديوانية: 82

ذي قار: 131

الأنبار: 17

نينوى: 11

صلاح الدين: 38

الوفيات: 95 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 14

بغداد الكرخ: 8

مدينة الطب: 4

النجف: 4

السليمانية: 14

كربلاء: 7

كركوك: 4

ديالى: 3

واسط: 1

البصرة: 6

ميسان: 3

بابل: 5

الديوانية: 8

ذي قار: 9

الأنبار: 2

المثنى: 1

صلاح الدين: 2

مجموع الإصابات: 81757

مجموع حالات الشفاء: 50782

الراقدين الكلي: 27630

الراقدين في العناية المركزة: 396

مجموع الوفيات: 3345

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