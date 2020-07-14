إيران تعدم موظفاً بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لأميركا،، ومستويات كارثية لقيمة العملة المحلية!

2020/07/14 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع بعد أن أدين بـ “التجسس” لصالح المخابرات الأميركية، وفق وكالات أنباء محلية.وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، “باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية، وتم إعدامه الأسبوع الماضي”.ويواجه القضاء […]

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