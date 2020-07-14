رسمياً.. تعثر انتقال نجم البحرين الى الشرطة

2020/07/14 | 18:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الشرطة، تعثر صفقة انتقال نجم المنتخب البحريني سيد ضياء لصفوف الفريق.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة غالب الزاملي لـ /المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تواصل البحث عن لاعبين محترفين جيدين لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد”.وأضاف ان “النادي فاوض اكثر من لاعب محترف في الوطن العربي وكان من […]

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