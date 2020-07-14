انتشال جثة شاب من نهر في كربلاء

2020/07/14 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، انتشال جثة شاب قضى غرقا في نهر في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، انه"بعد أن استخبر قسم الشرطة النهرية بوجود حادث غرق في نهر الحسينية، تم تشكيل مفرزة والتوجه الى مكان الحادث".وأضافت، انه"بعد البحث والغوص في النهر المذكور من قبل مفرزة الغواصين تمكن أبطال الشرطة النهرية من انتشال جثة شاب من مواليد ١٩٩١، من ابناء قضاء الحسينية، وتم تسليم الجثة الى مركز شرطة الحسينية بموجب وصل استلام".

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