البجاري : نأمل أن تكون زيارة الكاظمي للبصرة زيارة انجازات حقيقية

2020/07/14 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري " أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء لمحافظة البصرة معربة عن املها في ان تكون زيارة انجازات حقيقية بعيدا عن التمنيات والوعود .وقال البجاري في بيان ان البصرة المعطاء تقف اليوم لتنادي بالحقوق مع تصاعد الأزمات المالية والصحية وبروز مشكلة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مما زاد من معاناة المواطنين البصريين .داعية الى أن تكون زيارة الكاظمي للبصرة زيارة انجازات وليست جولة بروتوكولية استعراضية خالية من الحلول ومشبعة بالوعود والتمنيات.وأشارت البچاري الى ان نواب البصرة لن يحضروا الجلسات الاستعراضية اذا لم تطرح حلولا للمشاكل الحقيقية والتي يمكن الإشارة لبعضها بوضوح وهي :1- صرف مستحقات الإجراء اليوميين والعقود البالغ عددهم ٣٠ الف درجة والذين حرموا من مستحقاتهم لأشهر طوال لأسباب واهية رغم استمرارهم بالعمل .2 _ العمل الحقيقي والجاد لحل مشكلة الملوحة بشط العرب من خلال استكمال إجراءات بناء السد الملاحي ومحاسبة المقصرين من الموارد المائية والجهات المعنية والعمل على رفع التجاوزات على الأنهار وتعزيز الدوائر المعنية بالاموال اللازمة حفاظا على مياه البصرة .3 - المباشرة باستكمال المستشفيات المتعرقل إكمالها منذ سنوات للحاجة الماسة لها .4 - العمل الجاد على تفعيل طلب إنشاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على التصويت .5 - تعويض اهالي البصرة الذين يعانون من التلوث والحاجة للعمل وتشغيل أبناء البصرة في الشركات الأجنبية لجولات التراخيص وحث وزارة الصحة والبيئة لاستكمال واجباتهم بإيجاد حلول للمشاكل التلوث.6- دعم الأجهزة الأمنية والصحية التي وقفت بشرف لمواجهة جائحة كورونا وتصدت لهذه المعركة القاسية وقدمت التضحيات وذلك بتوجيه كتاب شكر وتقدير وشمولهم بتخصيص قطع الاراضي استثناء من الضوابط والإجراءات الروتينية .7 - الموافقة والإسراع بإنشاء محطة الفاو لإنقاذ مدينة البصرة من ازمات الكهرباء المتكررة .8 - من أجل إحياء معمل البتروكيمياويات ، نطالب بتحويله من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط كون الصناعات البتروكيماوية جزء من الصناعات النفطية في الدول المتقدمة وهناك الاف الموظفين المحتاجين لدعم .9- الاستماع وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء المحافظة وتذليل العقبات لإصدار أوامر مباشرة خريجي معهد النفط والاختصاصات الحاكمة من عقود وزارة الصحة وصرف مستحقاتهم .10 - صرف رواتب أجور وعقود الكهرباء والعمل على شمولهم بالأولوية للتعيين على درجات الحذف والاستحداث للموازنة القادمة .11- توجيه الدوائر والشركات ودائرة تقاعد البصرة بالاسراع باستكمال معاملات المحالين على التقاعد ومحاسبة المقصرين لتعطيل المعاملات لاشهر مما سبب مشاكل كثيرة لهم بدلا من تكريمهم .

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