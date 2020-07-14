الكاظمي يؤكد دعم الحكومة العراقية للمشاريع المحلية

2020/07/14 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدد من المشاريع الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة.كما قام بزيارة عدد من مشاريع القطاع ا...

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