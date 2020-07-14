الصحة: وفاة 43 من كوادرنا بعموم العراق بسبب كورونا

2020/07/14 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 43 حالة وفاة في صفوف كوادر الصحة خلال تصديهم لفايروس كورونا في المستشفيات بعموم العراق.وقال عضو خلية الازمة في وزارة الصحة رياض الحلفي ل/المعلومة/ ان “وزارة الصحة قدمت الكثير من التضحيات في صفوف منتسبيها خلال مواجهة فيروس كورونا”.واضاف ان “قرابة 43 حالة وفاة بصفوف كوادر وزارة […]

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