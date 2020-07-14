2020/07/14 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عواد_احمد_صالح في البدء من حق اي شخص ان يمجد الزعيم عبد الكريم قاسم ويجعل تجربته نموذجا " للوطنية والنزاهة" ويعتبرها تجربة تحررية وفقا لرؤيته وتقييمه الشخصي وان يدافع عنها ورأيه في ذلك محترما ..



لكن لايمكن للشيوعيين والماركسيين الذين يفترض انهم يستخدمون المنهج الجدلي ونظرية الصراع الطبقي ان يمجدوا تجربة قاسم ليل نهار ويكونوا ملكيين اكثر من الملك.



ان الوطنية البرجوازية الصغيرة شيء والشيوعية ونظرية الصراع ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة اخرى لتحليل تجربة عبد الكريم قاسم وحركة 14 تموز - عواد احمد صالح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة اخرى لتحليل تجربة عبد الكريم قاسم وحركة 14 تموز - عواد احمد صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).