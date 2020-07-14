ما هي النسبة المئوية لحالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق؟

2020/07/14 | 19:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تحقيق أعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا.

وزير الصحة: العراق يحقق اليوم أعلى نسبة شفاء وهي 67% من مجموع المصابين الكلي

قال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "العراق يحقق اليوم أعلى نسبة شفاء وهي 67% من مجموع المصابين الكلي".

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وشدد التميمي على ضرورة "التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا".

وبشأن المشاريع المتلكئة أشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظات النجف وذي قار وميسان والبصرة"، لافتًا إلى أن "هذه المشاريع تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية في العراق.

وأكد أن "مناطق في العاصمة بغداد ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات كجزء من توجه الحكومة واهتمام رئيس الوزراء بالنهوض بالقطاع الصحي".

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