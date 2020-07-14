2020/07/14 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يجدد عقد صخرة دفاعه بشكل رسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يجدد عقد صخرة دفاعه بشكل رسمي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يجدد عقد صخرة دفاعه بشكل رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).