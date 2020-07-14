رسمياً.. احمد ابراهيم يجدد عقده مع الصقور

2020/07/14 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي القوة الجوية، تجديد عقد مدافع فريقه الكروي احمد ابراهيم لموسم اضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ان “القوة الجوية يجدد التعاقد مع المدافع احمد ابراهيم”.ويأتي قرار التجديد ضمن سعي الادارة للحفاظ على اعمدة الفريق الاساسية.انتهى/ 25 ل

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