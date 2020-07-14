النزاهة تضبط أدوية وعلاجات سرطانية منتهية الصلاحية في مخازن صحة البصرة

2020/07/14 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين] كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة في محافظة البصرة عن ضبطها كميَّاتٍ كبيرةً من الأدوية المُتنوِّعة، منها: علاجات للأمراض السرطانيَّة منتهية الصلاحية في أحد مخازن الأدوية بمحافظة البصرة.

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