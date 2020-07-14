نائب: هناك إهمال متعمد لإفشال نظام الحوكمة في العراق والابقاء على الفساد

2020/07/14 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية علاء الربيعي، الثلاثاء، ان هناك إهمال متعمد لإفشال نظام الحوكمة في العراق والابقاء على الفساد.

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