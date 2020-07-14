2020/07/14 | 19:12 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] اكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية علاء الربيعي، الثلاثاء، ان هناك إهمال متعمد لإفشال نظام الحوكمة في العراق والابقاء على الفساد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: هناك إهمال متعمد لإفشال نظام الحوكمة في العراق والابقاء على الفساد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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