اكتشاف خلايا دماغية تتحكم بالرغبة في تناول الطعام الحلو المذاق

2020/07/14 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت دراسات جديدة وجود خلايا دماغية محددة تتحكم في كمية السكر التي تتناولها ومقدار الرغبة في تذوق الطعام الحلو.ووفقًا لدراسة عرضت نتائجها صحيفة “news medical” الطبية يستمتع معظم الناس بمذاق حلو بين الحين والآخر لكن الإكثار في تناول السكر من دون رقابة يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الأطعمة السكرية والمشكلات الصحية المزمنة […]

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