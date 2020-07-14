حقوق الإنسان النيابية: مشاكل التمويل والصلاحيات أثّرت في مواجهة كورونا

2020/07/14 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن مشاكل التمويل والصلاحيات تؤخر مواجهة كورونا في المحافظات.

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