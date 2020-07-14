نائب يدعو لاختيار اميناً للعاصمة بغداد ضمن هذه المواصفات

2020/07/14 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، اليوم الثلاثاء، ان تكليف شخصية من خارج العاصمة لإدارة أمانة بغداد يجعلنا في مشكلة مستقبلية.وقال العكيلي في تصريح صحافي، اطلعت عليه “تقدم”، إن “إحدى المشاكل المهمة هي مشكلة تعيين أمين ل‍بغداد، وحيث ان نواب العاصمة وقفوا بقوة في وجه حكومة عادل عبد المهدي الذي حاول ان …

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