سياسي : الكاظمي يحاول تجيير الانجازات السابقة لصالح حكومته والاستفادة منها انتخابيا

2020/07/14 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الثلاثاء، أن قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بافتتاح مستشفى الحسن المجتبى في كربلاء الذي هو مكتمل منذ عام 2019 محاولة لتجيير الانجازات السابقة لصالح حكومته.وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إنه “كان على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يذهب لمحافظة ذي قار التي تعاني من نقص […]

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