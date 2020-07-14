محلل امريكي: العقوبات الامريكية تهدد الدولار كعملة احتياطية في العالم

2020/07/14 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل والباحث السياسي الامريكي مايكل جونز ، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على ما يقرب من 40 في المائة من سكان العالم وهو ما يهدد الدولار كعملة احتياطية للعالم.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن جونز قوله إن ” وزارة الخزانة في الولايات المتحدة […]

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