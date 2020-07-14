ديالى.. نحو 500 اصابة بكوفيد- 19 بين صفوف الكوارد الطبية

2020/07/14 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر صحي من محافظة ديالى، الثلاثاء، 14 تموز، 2020، بأن اصابات الكوادر الطبية بفيروس كورونا في...





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