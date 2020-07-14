2020/07/14 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني اليوم الثلاثاء 14 / تموز / 2020...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( داعيا مجلس النواب لايقاف القرار.. نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات اهدر فرصة انعاش الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( داعيا مجلس النواب لايقاف القرار.. نائب: تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات اهدر فرصة انعاش الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).