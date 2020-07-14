الجوية يجدد التعاقد مع مدافع المنتخب احمد ابراهيم

2020/07/14 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية اليوم الثلاثاء، (14 حزيران 2020)، إنها جددت التعاقد مع مدافع المنتخب العراقي احمد ابراهيم لتمثيل فريقها الكروي للموسم 2020- 2020.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الادارة جددت بشكل رسمي مع مدافع المنتخب العراقي بكرة القدم احمد ابراهيم، وتم توقيع العقد بمقر النادي بحضور نائب رئيس الادارة وليد الزيدي وعدد من اعضاء الادارة".

وكان لاعب المنتخب احمد ابراهيم سبق وان لعب لعدة اندية عراقية واحترف في قطر والامارات ومثل الجوية في الموسم الماضي.

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بغداد اليوم - بغداد

أكد امين سر الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان، الثلاثاء، (14 تموز 2020)، أن الترجمة القانونية لمسودة النظام الاساسي من اللغة الانكليزية الى اللغة العربية ستكتمل خلال الايام القليلة المقبل.

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي قبول استئناف مانشستر سيتي بخصوص إلغاء عقوبة منعه من دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وواجه القرار العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأندية، ومسؤولين بمناصب مهمة في كرة القدم.

ويتم النظر حالي

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أثار رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، جدلًا خلال الساعات الماضية، بتصريح مثير حول إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وقال مرتضى، خلال تصريحات على قناة الزمالك، إن "فرع النادي الج

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