لم تعجبه حياته.. فأودى بحياة 21 شخصا!

2020/07/14 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف تقرير للسلطة المحلية في العاصمة الصينية، بكين، عن السبب في انقلاب حافلة ركاب في خزان المياه بينما كانت تقل مسافرين في مقاطعة قويتشو الصينية.كان السبب ببساطة أن السائق لم يكن “راضيا عن حياته”.وقع الحادث في 7 يوليو الجاري، حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي، عندما تباطأت الحافة التي كانت تسير على […]

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