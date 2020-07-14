2020/07/14 | 19:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسودة النظام الاساسي لاتحاد الكرة قريباً أمام الفيفا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسودة النظام الاساسي لاتحاد الكرة قريباً أمام الفيفا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسودة النظام الاساسي لاتحاد الكرة قريباً أمام الفيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).