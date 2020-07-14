أوكرانيا تشكك في أن

2020/07/14 | 19:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلنت أوكرانيا الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الاستنتاج بأن إسقاط إيران طائرة ركاب كانت في طريقها إلى كييف في كانون الثاني/يناير 2020 نجم عن خطأ بشري كما تقول طهران.واصيبت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية (الرحلة 752)، بصاروخين وتحطمت بعد وقت قصير على إقلاعها من المطار الرئيسي في طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.وأقرت إيران بعد عدة أيام بأنها أسقطت الطائرة من غير قصد، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا يستقلونها وعددهم 176 شخصا.ويوم الأحد 12 يوليو الجاري أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن خللا في ضبط نظام الرادار نجم عن "خطأ بشري" رئيسي أفضى إلى إسقاط الطائرة من غير قصد.لكن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قال "أريد أن أؤكد بوضوح أنه من السابق لأوانه الإعلان أن الطائرة أسقطت بسبب خطأ بشري".واضاف أن الاستنتاجات يجب القيام بها "ضمن آلية تحقيق" مؤكدا ضرورة "التوصل لجميع الحقائق".والشهر الماضي، أعلن محققو طيران فرنسيون أنهم سينقلون تسجيلات الصندوقين الأسودين من إيران وسيبدؤون بتحليلها في 20 تموز/يوليو.وقالت أوكرانيا إنها سترسل خبراء للمساعدة في العمل معتبرة أن التقرير الذي سيصدر عن باريس سيكون موثوقا به.

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