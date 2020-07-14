رئيس الجمهورية وشيخ جنكي يؤكدان أهمية حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل

2020/07/14 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، والرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء، أهمية حسم الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، بشكل نهائي وعلى أساس الدستور.وذكر بيان للإتحاد الوطني الكردستاني، أن "صالح، استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، وعددا من اعضاء المكتب السياسي في مدينة السليمانية"، لافتاً إلى ان "اللقاء بحث اخر التطورات الامنية والاقتصادية والسياسية في اقليم كردستان والعراق".وشدد الطرفان، "اهمية التنسيق بين جميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان والعراق من اجل ايجاد الية لحل مناسب للمشاكل والازمات الراهنة، عن طريق الحوار والتفاهم الجدي بهدف انهاء المشاكل والازمات بما يخدم العملية السياسية وتامين الاستقرار للمواطنين".وبشان المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الفدرالية، تم التاكيد على "اهمية التوصل الى حل مناسب وحسم تلك الملفات بشكل نهائي على اساس الدستور، خاصة ملف رواتب الموظفين ومعيشة المواطنين وحماية حقوق المواطنين في العراق واقليم كردستان دون تمييز".

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