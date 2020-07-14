2020/07/14 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الصيدلي يقترح على الكاظمي اصدار قرار تنفيذي يخفض فيه الايجارات الى النصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الصيدلي يقترح على الكاظمي اصدار قرار تنفيذي يخفض فيه الايجارات الى النصف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الصيدلي يقترح على الكاظمي اصدار قرار تنفيذي يخفض فيه الايجارات الى النصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).