بالصور،، “أبو عزرائيل” يستعين بالطبيب المتمرد على وزارة الصحة للتغلب على كورونا

2020/07/14 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وصول الدكتور حامد اللامي لعلاج أيوب فالح حسن الربيعي أحد عناصر كتائب الامام علي الموالية لإيران والمعروف بأبو عرزائيل، المصاب بفيروس كورونا.وذكر النشطاء ان اللامي وصل الى دار الاخير لـ”معالجته واعطاءه بعض التمارين للقضاء على كورونا”.وكتب أيوب فالح حسن الربيعي أحد عناصر […]

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