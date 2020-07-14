تفاصيل أدوية بمليار و500 مليون دينار،،الاعلان عن ضبط علاجات سرطان “أكسباير” بمخازن صحة البصرة

2020/07/14 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها كميَّاتٍ كبيرةً من الأدوية المُتنوِّعة، منها: علاجات للأمراض السرطانيَّة منتهية الصلاحية في أحد مخازن الأدوية بمحافظة البصرة.وذكر بيان عن المديريَّة أطلعت عليه “يس عراق”، ان “تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكاتها من ضبط […]

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