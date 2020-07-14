2020/07/14 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت “رويترز” إن مصر وإثيوبيا والسودان فشلوا في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الإفريقي حول تنظيم تدفق الماء من “سد النهضة” الذي تبنيه أديس أبابا.وكان الاتحاد الإفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت 11 جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي الذي تكلف بناؤه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محادثات الثلاثي الافريقي حول “سد النهضة” تصل إلى طريق مسدود وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات الثلاثي الافريقي حول “سد النهضة” تصل إلى طريق مسدود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات الثلاثي الافريقي حول “سد النهضة” تصل إلى طريق مسدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).