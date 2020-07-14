الخطابي: رئيس الوزراء وعد بدعم مشاريع كربلاء وإعطاء صلاحيات مهمة لها

2020/07/14 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعد بدعم مشاريع المحافظة.

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