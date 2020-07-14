عضو بالمالية النيابية: الوضع المالي للبلاد ’’تحسن’’ بعد فرض السيطرة التامة على بعض المنافذ الحدودية

2020/07/14 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري، الثلاثا، تحسن الوضع المالي للبلاد بعد فرض السيطرة الحكومية على بعض المنافذ الحدودية

وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تحسنا واضحا في الوضع المالي للبلاد والمشاكل بدأت تُحل واحدة تلو الاخرى وستكون هناك ايجابيات اكبر في الايام المقبلة بعد اكمال ملف السيطرة على جميع المنافذ الحدودية في العراق".

واضاف أن "فرض سلطة الدولة في منفذ مندلي واناطة ملف امنه الى قوة امنية خاصة باوامر من رئيس مجلس الوزراء بداية لحل مشكلة معقدة منذ سنوات من اجل دفع كل الايرادات التي يحققها المنفذ الى خزينة الدولة وليس لصالح الجهات المتنفذة".

وبين أن "إيرادات المنافذ كبيرة جدا، وهو يمثل احدى اهم الادوات التي يمكن الاعتماد عليها في سد الكثير من النفقات المالية في البلاد".

ولفت الجبوري إلى أن "نموذج ما حصل في منفذ مندلي سيشمل كل المنافذ العراقية الحدودية دون استثناء وستكون هناك سلسلة اجراءات تعتمدها الجهات المعنية بادارة تلك المنافذ من اجل الحفاظ على المال العام وابعاد اي ضغوط تحصل عنها".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (14 تموز 2020)، باكمال خطة الانتشار الأمني في منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال مدير ناحية مندلي، مازن الخزاعي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الرد السريع القادمة من بغداد اكملت خطة الانتشار الامني في المنفذ واستلمت مهام بوابات الدخول والخروج وكل نقاط المرابطة الامنية".

واضاف، ان "خطة الانتشار الجديدة والتي جاءت باوامر مباشرة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تاتي ضمن اطار خطة واسعة لتامين المنفذ قبل بدء استئناف التبادل التجاري مع الجانب الايراني الاربعاء المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر بسبب جائحة كورونا".

واشار الخزاعي الى "اهمية استئناف نشاط منفذ مندلي ودوره في انعاش البعد الاقتصادي وتوفير مئات الفرص للعاطلين عن العمل"، مجددا دعوته إلى "ضرورة تخصيص جزء من ايرادات المنفذ لاعمار مندلي وبقية المناطق القريبة منها والالتزام المشدد بإجراءات الوقائية الصحية لتفادي انتقال الاصابات بفيروس كورونا الى العراق".

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