2020/07/14 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع المستحقين في جدول 14 تموز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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