الكاظمي من كربلاء: الاعتماد الكلي على النفط أوقع الدولة في إحراجات

2020/07/14 | 20:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية الى محافظة كربلاء، اطلع خلالها على الواقع الصحي والخدمي والأمني فيها.

وعقد الكاظمي، حال وصوله المحافظة، اجتماعا مع محافظ كربلاء، نصيف الخطابي وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، مستشفى الإمام الحسن الذي يتسع لأربعمائة واثنين وتسعين سريرا، وهو من المشاريع الصحية المهمة.

وأكد الكاظمي أن افتتاح المستشفى ذو أهمية كبيرة في ظل أزمة جائحة كورونا وزيادة نسبة الإصابات بها، وهي بمثابة بداية لتنفيذ الوعود التي قطعناها أمام أبناء شعبنا في تقديم أفضل الخدمات.

وبيّن أن المستشفى قد تأخر تنفيذه لسنوات طويلة، وقد دخلت الحكومة في تحدٍ من أجل إكماله في أقل من شهرين من عمرها.

كما افتتح الكاظمي مشروع دوّار الإمام الحسين، الذي سيسهم في فك الاختناقات المرورية التي يشهدها مركز المحافظة أثناء المناسبات الدينية.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على مشروع إكمال طريق كربلاء النجف، والوقوف على نسب الإنجاز فيه، وأيضا زار موقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء.

كما زار الكاظمي مشروع توسعة مصانع شركة الجود لتكنولوجيا الزراعة الحديثة، الذي ينفذ برعاية العتبة العباسية.

وتفقد رئيس الحكومة عددا من مشاريع القطاع الخاص في محافظة كربلاء، وبيّن أن العراق يواجه تحديات كبيرة، ونحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع لعبور هذه التحديات، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تفعيل العمل بالمشاريع المتلكئة بسبب الفساد وسوء الإدارة، وستعمل على محاربة كل أوجه الفساد فيها.

وبيّن الكاظمي أن تجارب السنوات السابقة أثبتت فشل الاعتماد الكلي على النفط، الذي أوقع الدولة في إحراجات، وقد أعدّت الحكومة ورقة بيضاء لإصلاحات اقتصادية ومالية مرتقبة، تتضمن محاور عديدة، يأتي في مقدمتها تفعيل القطاع الخاص ودعمه وتوفير كل مستلزمات نجاحه، ليكون محركا أساسيا لعجلة الاقتصاد العراقي، ومساهما فعّالا في توفير فرص العمل للشباب.

وأشار الكاظمي الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة، مؤكدا على دعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية، فضلا عن الاهتمام بالقطاع الزراعي، حيث ستعلن الحكومة قريبا عن آليات وإجراءات مهمة لدعم الفلاح العراقي، وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية في العراق.

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