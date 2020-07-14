نائب عنها: الحكومة المحلية في صلاح الدين اتخذت اجراءات لمنع عودة عوائل داعش للمناطق المحررة

2020/07/14 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ صلاح الدين اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين النائب منار عبد المطلب، الثلاثاء، بان عودة عوائل تنظيم داعش الارهابي الى المناطق المحررة مرفوضة.وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عودة عوائل تتظيم داعش الارهابي الى المناطق المحررة في صلاح الدين مرفوضة والحكومة المحلية اتخذت سلسلة اجراءات حيال الامر ومنها حجز اموالهم […]

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